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РИА Новости

В МИД Ирака заявили о необходимости решить локальные конфликты в регионе

13:23 26.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. Архивное фото
БАКУ, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мохаммед Али аль-Хаким заявил о необходимости решить локальные и международные конфликты, чтобы избежать войны в регионе.
"Перед нами стоят все еще серьезные вызовы. В нашем регионе царят локальные и международные конфликты, что может привести к войне, если мы не сможем это решить. Война может распространиться на весь регион", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.
"Мы отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран. Мы верим в принципы нашего движения", - подчеркнул он.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей - президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.
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