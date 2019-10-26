В МИД Ирака заявили о необходимости решить локальные конфликты в регионе

БАКУ, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мохаммед Али аль-Хаким заявил о необходимости решить локальные и международные конфликты, чтобы избежать войны в регионе.
"Перед нами стоят все еще серьезные вызовы. В нашем регионе царят локальные и международные конфликты, что может привести к войне, если мы не сможем это решить. Война может распространиться на весь регион", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.
"Мы отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран. Мы верим в принципы нашего движения", - подчеркнул он.
Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей - президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.