В МИД Ирака заявили о необходимости решить локальные конфликты в регионе

"Перед нами стоят все еще серьезные вызовы. В нашем регионе царят локальные и международные конфликты, что может привести к войне, если мы не сможем это решить. Война может распространиться на весь регион", - заявил дипломат, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.