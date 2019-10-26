Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 3, Латакия – 3, Идлиб – 2, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 4, Идлиб – 6, Хама – 9, Алеппо – 2", - говорится в сообщении.