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РИА Новости

Бутина рассказала о допросах в ФБР

12:14 26.10.2019 (обновлено: 17:37 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом "Антиглобалистского движения России" Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом Антиглобалистского движения России Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Допросы в ФБР, которые в общей сложности продолжались 52 часа, по большому счету, были ни о чем, считает вернувшаяся из американского заключения домой россиянка Мария Бутина.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
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"Ни о чем. Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все, что я сказала. И все, что я сказала, подтверждено документами", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
Однако главной темой, по ее словам, к которой постоянно возвращались агенты, были ее отношения с зампредом Центробанка Александром Торшиным.
"Ну почему вот вы с Торшиным вот это делали? Все никак поверить не могли, что люди иногда просто делают хорошие дела, потому что они верят в дружбу между государствами, потому что у людей есть общие моральные принципы и они, например, борются за право на самозащиту", - сказала Бутина.
По ее словам, ФБР подняло информацию и фотографии о ней с ее 15 лет, собрало данные о ее друзьях и бабушках.
"Это все была попытка, все эти 52 часа, продемонстрировать, что они делают что-то важное, что вот там вот что-то такое мы обсуждали. Ничего такого мы не обсуждали. Это было чисто сделано для демонстрации, для СМИ", - уверена Бутина.
Читайте полный текст интервью>>
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
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