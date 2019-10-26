Бутина рассказала о допросах в ФБР

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Допросы в ФБР, которые в общей сложности продолжались 52 часа, по большому счету, были ни о чем, считает вернувшаяся из американского заключения домой россиянка Мария Бутина.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Ни о чем. Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все, что я сказала. И все, что я сказала, подтверждено документами", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
Однако главной темой, по ее словам, к которой постоянно возвращались агенты, были ее отношения с зампредом Центробанка Александром Торшиным.
"Ну почему вот вы с Торшиным вот это делали? Все никак поверить не могли, что люди иногда просто делают хорошие дела, потому что они верят в дружбу между государствами, потому что у людей есть общие моральные принципы и они, например, борются за право на самозащиту", - сказала Бутина.
По ее словам, ФБР подняло информацию и фотографии о ней с ее 15 лет, собрало данные о ее друзьях и бабушках.
"Это все была попытка, все эти 52 часа, продемонстрировать, что они делают что-то важное, что вот там вот что-то такое мы обсуждали. Ничего такого мы не обсуждали. Это было чисто сделано для демонстрации, для СМИ", - уверена Бутина.