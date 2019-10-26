Бутина рассказала о допросах в ФБР

"Ни о чем. Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все, что я сказала. И все, что я сказала, подтверждено документами", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.