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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

11:26 26.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 470 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 475 человек (женщин – 143, детей – 242)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.
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По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
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