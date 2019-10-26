В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 470 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 475 человек (женщин – 143, детей – 242)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.