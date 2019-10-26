В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 475 человек (женщин – 143, детей – 242)", - говорится в сообщении.