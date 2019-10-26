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РИА Новости

Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент

11:07 26.10.2019 (обновлено: 11:19 26.10.2019)
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© Фото : страница Вадима Трюхана в FacebookВадим Трюхан
Вадим Трюхан
© Фото : страница Вадима Трюхана в Facebook
Вадим Трюхан. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан, которого накануне выгнали из студии телеканала "Россия 1", в фейсбуке написал, что никогда еще не был так рад вернуться на Украину.
Он заявил, что в последнее время обдумывал свой уход из программы "60 минут", несмотря на то что площадка позволяла ему доносить свою позицию до миллионов зрителей.
Однако все "решилось само собой", добавил Трюхан.
"Ну что же. Что мог сделал. Далее пусть другие коллеги подхватывают флаг. А пока займусь другими делами".
Вадим Трюхан
Накануне ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии Трюхана, который нахамил ему и отказался аргументировать обвинения.
Позже Попов пояснил, что его передача — не то место, где можно "нести бред", а осадить Трюхана должны были еще парламентские выборы.
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