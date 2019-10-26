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РИА Новости
Война в Сирии

Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК

10:18 26.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских частных военных компаний и спецслужб, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК (частных военных компаний - ред.) и спецслужб США", - заявил он.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
10:16Война в Сирии
В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
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Война в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны РоссииИгорь КонашенковСирияРоссияСШАВ мире
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