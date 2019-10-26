Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских частных военных компаний и спецслужб, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК (частных военных компаний - ред.) и спецслужб США", - заявил он.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".