Пятеро пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ остаются в больницах

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Пятеро из 12 пострадавших при хлопке газа и пожаре в кафе в Бурятии остаются в больницах Улан-Удэ, двое из них - в реанимации, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

По данным СК региона, в центре Улан-Удэ 26 октября около 8 часов 40 минут в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК проводит проверку. Ранее в МЧС сообщили, что пять сотрудников кафе пострадали при хлопке бытового газа и пожаре в центре Улан-Удэ. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. В минздраве ранее сообщали о семи госпитализированных, в том числе 17-летнем юноше.

По словам министра, несовершеннолетний госпитализирован в реанимацию детской республиканской клинической больницы. Взрослые находятся в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП).