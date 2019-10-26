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РИА Новости

Пятеро пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ остаются в больницах

08:28 26.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Пятеро из 12 пострадавших при хлопке газа и пожаре в кафе в Бурятии остаются в больницах Улан-Удэ, двое из них - в реанимации, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
По данным СК региона, в центре Улан-Удэ 26 октября около 8 часов 40 минут в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК проводит проверку. Ранее в МЧС сообщили, что пять сотрудников кафе пострадали при хлопке бытового газа и пожаре в центре Улан-Удэ. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. В минздраве ранее сообщали о семи госпитализированных, в том числе 17-летнем юноше.
По словам министра, несовершеннолетний госпитализирован в реанимацию детской республиканской клинической больницы. Взрослые находятся в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП).
"Состояние ребенка тяжелое, у него ожог 15%. Женщина, 23 года, в реанимации (БСМП – ред.), ожоги 40%.Еще две - в отделении гнойной хирургии, ожоги 35%. Им 33 и 51 год. Одна (пострадавшая) - в травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибы, вывихи. И еще две отправлены на амбулаторное лечение", - сказал министр.
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