Под Новым Уренгоем горит общежитие на площади 1,2 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Общежитие горит на территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, эвакуированы 55 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 55 человек", - сказал собеседник.

По его словам, угрозы распространения огня на соседние строения нет.