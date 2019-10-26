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РИА Новости

Под Новым Уренгоем горит общежитие на площади 1,2 тысячи квадратных метров

05:42 26.10.2019 (обновлено: 05:43 26.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Общежитие горит на территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, эвакуированы 55 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 55 человек", - сказал собеседник.
По его словам, угрозы распространения огня на соседние строения нет.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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