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РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

00:33 26.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5 процента.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось", — отмечается в сообщении Центробанка.
Добавляется также, что ожидания касательно инфляции продолжают снижаться.
В июне, июле, а также сентябре регулятор снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, после чего показатель достиг семи процентов годовых — минимального значения с апреля 2014 года.
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Однако на заседании в прошлом месяце Центробанк дал сигнал, что не намерен останавливаться на проделанной работе, и пообещал, что рассмотрит целесообразность смягчения политики на одном из предстоящих трех заседаний.
Опрошенные РИА Новости эксперты в основном предполагали, что на пятничном заседании Банк России понизит ключевую ставку на полпроцента. Эти прогнозы аналитики обосновали такими факторами, как амедление инфляции, слабый экономический рост, а также заявление, сделанное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной на прошлой неделе о том, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это "более решительно".
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по который Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Этот инструмент денежно-кредитной политики ввели 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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