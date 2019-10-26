Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5 процента.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось", — отмечается в сообщении Центробанка.

Добавляется также, что ожидания касательно инфляции продолжают снижаться.

В июне, июле, а также сентябре регулятор снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, после чего показатель достиг семи процентов годовых — минимального значения с апреля 2014 года.

Однако на заседании в прошлом месяце Центробанк дал сигнал, что не намерен останавливаться на проделанной работе, и пообещал, что рассмотрит целесообразность смягчения политики на одном из предстоящих трех заседаний.

Опрошенные РИА Новости эксперты в основном предполагали, что на пятничном заседании Банк России понизит ключевую ставку на полпроцента. Эти прогнозы аналитики обосновали такими факторами, как амедление инфляции, слабый экономический рост, а также заявление , сделанное главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной на прошлой неделе о том, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это "более решительно".

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по который Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.