Отец железных монстров. Самые грозные тяжелые танки конструктора Духова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Трижды Герой Соцтруда, четырежды кавалер ордена Ленина, пятикратный лауреат Сталинской премии — ровно 115 лет назад, 26 октября 1904-го, родился конструктор тяжелых танков Николай Духов. В годы Великой Отечественной именно он отвечал за создание самых мощных бронированных машин Красной армии. Духов приложил руку практически ко всем отечественным тяжелым танкам того времени. О его самых выдающихся творениях — в материале РИА Новости.

КВ

Танки КВ ("Клим Ворошилов") выпускались с августа 1939-го по август 1942-го, воевали с финнами в Зимнюю войну и с немцами в Великую Отечественную. В первые месяцы наступления немцы не знали, как противостоять этим крепостям на гусеницах. Калибра танковых пушек и противотанковых орудий вермахта не хватало, чтобы уверенно поражать КВ в лоб на больших и средних дистанциях.

Склонные к мистицизму гитлеровцы прозвали этот танк "призраком", поскольку снаряды 37-миллиметровой пушки не оставляли на его броне даже вмятин. В то же время 76-миллиметровые советские орудия без особых проблем расправлялись с ранними вариантами немецких PzKpfwIII и PzKpfw IV.

В июне 1941-го неподалеку от города Расейняй в Литве один КВ сутки сдерживал боевую группу 6-й танковой дивизии генерала Ландграфа. Тяжелую машину, намертво перегородившую стратегически важную дорогу, уничтожили только мощными 88-миллиметровыми зенитками, спешно переброшенными под Расейняй.

Единственный недостаток КВ — частые поломки. Сказывалась новизна конструкции и поспешность внедрения в производство. И если в бою этим машинам не было равных, то на марше они часто выходили из строя. Танки КВ и их модификация КВ-1С окончательно устарели с появлением у немцев тяжелых танков PzKpfw VI Ausf, известных как "тигры".

КВ-85

Танк КВ-85 разработали в мае-июле 1943-го специально для борьбы с "тиграми". Машину оснастили 85-миллиметровой пушкой, позже адаптированной для танков Т-34-85. Испытания на полигоне в Кубинке показали, что при стрельбе прямой наводкой орудие прошивает лобовую броню трофейного "тигра" с километровой дистанции. Ходовую часть взяли от первой модификации, башню — от перспективного тяжелого ИС ("Иосиф Сталин"). КВ-85 производили всего три месяца, успев построить 148 машин. В дальнейшем советский ОПК сделал акцент на выпуск средних Т-34-85 и тяжелых ИС.

Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка уже не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — машине явно не хватало брони. В январе 1944-го три КВ-85 при поддержке двух самоходок Су-122 и роты пехоты без потерь уничтожили вблизи совхоза имени Тельмана Ленинградской области пять немецких танков, в том числе три "тигра". Однако чаще новые машины применяли как средство прорыва обороны. В результате к осени 1944-го из них уцелели считанные единицы.

ИС-1 и ИС-2

Тяжелый танк ИС-1 представляет собой глубокую модернизацию тяжелых танков КВ-1 и КВ-1С. Согласно выводам госкомиссии, при меньшей массе он значительно превзошел предшественников по крепости брони и скорости. Основное вооружение — пушка Д-5Т калибра 85 миллиметров.

ИС-1, хоть и стал родоначальником новых советских бронемашин, массово в войска не поставлялся — всего было построено чуть больше сотни единиц. Большинство из них участвовали в боях за освобождение Украины зимой-весной 1944-го. В лобовой проекции машины выдерживали попадания 88-миллиметровых снарядов "тигров" и могли неплохо "огрызнуться".

Однако бронезащиты и огневой мощи все же не хватало. Поэтому параллельно в войска стали поступать ИС-2 со 122-миллиметровым орудием Д-25Т. Этот танк на равных сражался уже с "королевскими тиграми" ("Тигр-II") и значительно превосходил по боевым возможностям все тяжелые боевые машины стран антигитлеровской коалиции. После ИС-2 модернизировали. Эти танки находились на вооружении советской и российской армий вплоть до 1995-го.

ИС-3

Семейство тяжелых танков продолжил ИС-3. Его начали разрабатывать летом 1944-го, а первая опытная партия покинула заводские цеха только в мае 1945-го. Боевых действий танк не застал, однако 7 сентября 1945-го 52 единицы прошли торжественным строем на берлинском параде союзных войск, произведя сильное впечатление на западных партнеров СССР по антигитлеровской коалиции.

Танк действительно внушал специалистам уважение: мощная броневая защита, расположенная под оптимальными углами наклона, выдерживала удар самых мощных танковых и противотанковых орудий того времени. "Визитной карточкой" машины стал так называемый щучий нос — трехскатная конусообразная вытянутая вперед носовая часть, отправляющая вражеские снаряды в рикошет.