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РИА Новости
Туризм

В Китае фермер поймал двуглавую змею

02:09 26.10.2019
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Двуглавая змея, которую обнаружил житель китайской провинции Хэбэй
Двуглавая змея, которую обнаружил житель китайской провинции Хэбэй
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Китае фермер, проживающий в провинции Хэбэй, обнаружил во дворе своего дома двуглавую змею и поймал ее, чтобы показать родственникам и соседям, сообщает UPI.
На видео, сделанном фермером, видно, что он поместил рептилию в большой горшок. Позже ей удалось уползти, так как емкость кто-то опрокинул.
Герпетологи из Нью-Джерси в сентябре тоже поймали двуглавую змею и поместили под наблюдение. Считается, что с такой аномалией животное не способно выжить в дикой природе и нуждается в присмотре специалистов.
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