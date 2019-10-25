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РИА Новости

Израильские врачи будут лечить девочку из Башкирии с деформированным лицом

22:30 25.10.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
УФА, 25 окт – РИА Новости. Израильские доктора будут лечить башкирскую девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о Софье из Стерлитамакского района Башкирии, которой волонтеры привозят продукты. Сообщалось, что девочка родилась с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Ее семья жила в ветхом доме без отопления и воды. Когда руководство региона и правоохранительные органы отреагировали на историю ребенка-инвалида, районные власти сняли для ее семьи двухкомнатную квартиру со всеми условиями в деревне, где они проживали.
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"На неделе ребенка осмотрели доктора из Израиля, которые приезжали в Уфу на медицинскую конференцию. Они приняли решение увезти девочку в свою клинику. При этом для семьи это будет бесплатно", - сообщили РИА Новости в отделе здравоохранения администрации Стерлитамакского района. Собеседник агентства не смог уточнить стоимость лечения, и сказал, что средства для лечения Софьи, "возможно, будут выделены из регионального бюджета".
По его словам, девочка с матерью планируют вылететь в Израиль в конце октября, местные власти помогли им оформить заграничные паспорта.
По данным другого источника РИА Новости в медицинском учреждении Стерлитамакского района, ребенка могли бы вылечить и российские врачи. "В стране детей с такими врожденными заболеваниями, как "волчья пасть", недоращение неба, сращение конечностей - десятки тысяч. И все эти патологии успешно лечат доктора в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Мы не понимаем, зачем девочку везти заграницу за большие деньги, когда ее можно лечить в России", - сказал источник агентству.
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Он пояснил, что башкирские доктора наблюдают и диагностируют Софью с рождения и намеревались отправить ее на операцию в федеральную клинику, когда ей исполнится три года. "Ей требуются поэтапные оперативные вмешательства. То есть сначала нужно сделать операцию на два пальца, по истечении необходимого времени для восстановления организма еще на два пальца, и так далее. Мы наблюдаем за ней и ждем, когда ей исполнится три года, когда она станет более осознанной и крепкой", - пояснил собеседник агентства.
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