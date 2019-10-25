Израильские врачи будут лечить девочку из Башкирии с деформированным лицом

УФА, 25 окт – РИА Новости. Израильские доктора будут лечить башкирскую девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд " Радуга добра " рассказал о Софье из Стерлитамакского района Башкирии, которой волонтеры привозят продукты. Сообщалось, что девочка родилась с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Ее семья жила в ветхом доме без отопления и воды. Когда руководство региона и правоохранительные органы отреагировали на историю ребенка-инвалида, районные власти сняли для ее семьи двухкомнатную квартиру со всеми условиями в деревне, где они проживали.

"На неделе ребенка осмотрели доктора из Израиля, которые приезжали в Уфу на медицинскую конференцию. Они приняли решение увезти девочку в свою клинику. При этом для семьи это будет бесплатно", - сообщили РИА Новости в отделе здравоохранения администрации Стерлитамакского района. Собеседник агентства не смог уточнить стоимость лечения, и сказал, что средства для лечения Софьи, "возможно, будут выделены из регионального бюджета".

По его словам, девочка с матерью планируют вылететь в Израиль в конце октября, местные власти помогли им оформить заграничные паспорта.

По данным другого источника РИА Новости в медицинском учреждении Стерлитамакского района, ребенка могли бы вылечить и российские врачи. "В стране детей с такими врожденными заболеваниями, как "волчья пасть", недоращение неба, сращение конечностей - десятки тысяч. И все эти патологии успешно лечат доктора в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Мы не понимаем, зачем девочку везти заграницу за большие деньги, когда ее можно лечить в России", - сказал источник агентству.