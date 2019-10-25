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РИА Новости

США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном

20:44 25.10.2019 (обновлено: 22:18 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Власти США объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.
"Сегодня министерство финансов и госдепартамент США объявили о создании нового гуманитарного механизма для обеспечения беспрецедентной прозрачности гуманитарной торговли с Ираном. Этот механизм поможет международному сообществу проявлять повышенную должную осмотрительность в отношении гуманитарной торговли для обеспечения того, чтобы средства, связанные с разрешенной торговлей в поддержку иранского народа, не перенаправлялись иранским режимом на разработку баллистических ракет, поддержку терроризма или финансирование другой пагубной деятельности", - говорится в сообщении минфина США.
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Отмечается, что гуманитарный механизм на ежемесячной основе "потребует от иностранных правительств и финансовых учреждений, которые решат участвовать в механизме, проводить усиленную должную осмотрительность и предоставлять минфину (США) значительный и беспрецедентный объем информации" с учетом уже существующих ограничений на основе норм того же американского минфина.
Поясняется, что новый механизм включает в себя "ряд гарантий для предотвращения любых сделок с лицами, включенными в санкционный список (США)", поскольку за такие сделки предусмотрены санкции американского минфина.
В частности "иностранные финансовые учреждения будут запрашивать письменное подтверждение от министерства финансов США, что финансовый канал не будет объектом американских санкций". В обмен на это иностранные правительства и финансовые учреждения "обязуются предоставлять минфину достоверную информацию об использовании этого (канала) на ежемесячной основе".
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В случае если "иностранные правительства или финансовые учреждения обнаружат какое-либо потенциальное злоупотребление этим каналом иранскими клиентами", они "будут обязаны немедленно ограничить любые подозрительные операции и предоставить соответствующую информацию минфину", говорится в разъяснениях минфина к документу.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны в ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
В начале октября 2019 года специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи сообщила РИА Новости, что еще восемь стран Евросоюза приняли решение присоединиться к INSTEX.
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Тегеран (город)ИранСШАБезопасностьЭкономика
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