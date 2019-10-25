В Татарстане застройщики 65 домов перешли на финансирование по эскроу

КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Застройщики 65 домов в Татарстане перешли на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

"Сегодня в республике ведется строительство 225 многоквартирных домов общей площадью 3,3 миллиона квадратных метров, по которым заключено 15,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве", - сказал он на совещании по переходу застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

По словам министра, в рамках мониторинга все застройщики и их проекты жилищного строительства разделены на две группы. В первую вошли 78 застройщиков, которые возводят 160 домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров (заключено 13,2 тысячи договоров долевого участия).

По 10 объектам подтверждение степени готовности не требовалось, так как все помещения реализованы и объекты вводятся в эксплуатацию. По 150 контролирующие органы выдали заключения о соответствии необходимым критериям. Все объекты строятся в установленном порядке, работы контролируются на уровне президента Татарстана, заявил министр.

Вторая группа, по информации Файзуллина, включает объекты, которые перешли на проектное финансирование. Из 65 заявки в банки поданы по 47 домам общей площадью 777 тысяч квадратных метров (по 26 объектам заключены договоры проектного финансирования, по 6 банки одобрили заявки, по 15 заявки находятся на рассмотрении). По 18 объектам застройщики готовят заявки на проектное финансирования.

По словам Файзуллина, у большинства банков нет единого регламента работы с застройщиками с указанием четкого перечня запрашиваемых документов и сроков рассмотрения заявок. Помимо этого, строители отмечают завышенные требования по залоговым обязательствам. Также есть вопросы, связанные с отсутствием возможности использования кредитных средств на покупку земли, строительство инженерных сетей и других коммуникаций, отметил Файзуллин.