Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предлагает лишать депутатов Верховной рады компенсаций за прогулы, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Парламент Украины ранее принял закон, которым предлагается лишать депутатов Верховной рады материальных компенсаций в случае пропуска пленарных заседаний, такое решение поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Возвращен с подписью президента 25.10.2019", - сообщается на сайте Рады.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующим законом в обязанности депутата Рады входит присутствие и личное участие в пленарных заседаниях парламента Украины и его органов, а также в голосовании по вопросам, рассматриваемых Радой.

Законом предлагается лишать материальных компенсаций за выполнение депутатских полномочий, если депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более 30% пленарных заседаний или более 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.