Пресс-конференция о развитии экспорта медицинских услуг

Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей МУРАВЬЕВ;
- руководитель координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Сабина ГРИН.
В ходе мероприятия будет освещена методология проекта, представлены результаты первого года реализации и наиболее востребованные направления, проанализирована стратегия его развития до 2024 года.
Будет рассмотрена статистика, касающаяся иностранных пациентов в российских медучреждениях. Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" – часть национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг. В задачи проекта входит разработка программы коммуникационных мероприятий по информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в российских учреждениях, а также формирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. На данный момент в проекте участвует 71 субъект РФ. Целевой показатель проекта – увеличение экспорта медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с показателями 2017 года.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей МУРАВЬЕВ;
- руководитель координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Сабина ГРИН.
В ходе мероприятия будет освещена методология проекта, представлены результаты первого года реализации и наиболее востребованные направления, проанализирована стратегия его развития до 2024 года.
Будет рассмотрена статистика, касающаяся иностранных пациентов в российских медучреждениях. Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" – часть национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг. В задачи проекта входит разработка программы коммуникационных мероприятий по информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в российских учреждениях, а также формирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. На данный момент в проекте участвует 71 субъект РФ. Целевой показатель проекта – увеличение экспорта медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с показателями 2017 года.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/