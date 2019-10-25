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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт рассказал, почему российские вузы привлекательны среди граждан КНР

17:23 25.10.2019
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© Fotolia / xixinxingГруппа китайских студентов в кампусе
Группа китайских студентов в кампусе
© Fotolia / xixinxing
МОСКВА, 25 окт – Проект "Россия-Китай: главное". Сотрудничество России и КНР в области академических обменов и доступность российского высшего образования являются главными причинами роста числа китайских студентов в России, сообщил в интервью Sputnik исполнительный директор цифровой платформы Russia.Study Антон Кобзарев.
По словам Кобзарева, интерес китайских абитуриентов к российскому образованию растет из года в год. Так, за 10 лет с 2007 года поток абитуриентов из КНР увеличился примерно в два раза. Сегодня в российских вузах учатся около 30 тысяч китайских студентов.

"Количество заявок абитуриентов из Китая на Russia.Study за последние три года также выросло в два раза: в 2019 г. мы получили около 2300 заявлений от граждан КНР", - сообщил Кобзорев. По его словам, на Russia.Study регистрируются преимущественно те, кто хочет получить правительственную стипендию. Большинство же китайских студентов, которые хотят поступить в Россию на платной основе, делают это самостоятельно или через агентства.

Как сообщил Кобзарев, рост спроса на российское образование в КНР объясняется взаимным интересом двух государств в развитии образовательного сотрудничества. "Сегодня между Россией и Китаем заключено соглашение о росте академического обмена до 100 тысяч человек к 2020 году, при этом для китайских граждан предусмотрено около тысячи квотных мест для обучение в России по стипендии", - считает эксперт.
Кроме того, по мнению эксперта, образование в России является доступным "Учиться в российском вузе в среднем обходится в 5 раз дешевле, чем, например, в США или Европе. При том, что авторитет российского образования в мире растет, о чем говорит положительная динамика российских вузов в рейтингах QS и THE. Россия оказывается оптимальным выбором как с точки зрения качества образования, так и с точки зрения стоимости обучения", - добавил эксперт.
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По мнению эксперта, тенденция роста интереса граждан КНР к российскому образованию сохранится. "Хотя показатели по количеству заявок на обучение от китайских абитуриентов растут, необходимо не только продолжать работать над продвижением российского образования в Китае, но и разрабатывать новые формы сотрудничества, которые учитывали бы специфику китайского рынка", – добавил Кобзарев.
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