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РИА Новости

В Ираке два человека погибли из-за протестов

17:19 25.10.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
© AP Photo / Hadi Mizban
ДАМАСК, 25 окт - РИА Новости. Антиправительственные протесты охватили в пятницу несколько провинций Ирака, в столкновениях пострадали более 300 человек, в ряде городов демонстранты поджигают государственные учреждения, сообщает агентство INA.
"Двое протестующих погибли, 337 ранены, пострадали также 72 сотрудника сил безопасности", - сообщает агентство со ссылкой на МВД.
Демонстранты подожгли здание избирательной комиссии в административном центре провинции Мутанна городе Самава, сообщает агентство. В провинции Васит гражданской обороне удалось потушить ранее подожженные протестующими офисы ряда политических партий.
"Просочившиеся в ряды демонстрантов провокаторы попытались поджечь здание совета провинции Ди-Кар после того, как штурмовали и частично сожгли здание мэрии", - сообщает агентство.
Аналогичные попытки поджечь офисы политических партий зафиксированы в другой южной провинции – Майсан. Кроме того, демонстранты перекрыли пограничный КПП Сафван на границе с Кувейтом и подожгли покрышки.
Ирак
00:52РИА Новости
Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах
Ранее в пятницу духовный лидер иракских шиитов Али ас-Систани призвал демонстрантов и силовиков избегать насилия и кровопролития.
Протесты возобновились в Ираке после перерыва в пятницу. В ходе протестов с 1 октября по середину месяца, по официальным данным, погибли 149 протестующих, ранены около 3,5 тысячи. СМИ сообщали, что силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавшихся с площади Тахрир в пятницу утром на территорию особо охраняемой "зеленой зоны" в центре иракской столицы.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Протесты проходят в пятницу не только в столице, но и в ряде южных провинций страны. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в ночь на пятницу сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
Пригород Багдада
23 октября, 10:28РИА Новости
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