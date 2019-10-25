В Ираке два человека погибли из-за протестов

Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019

© AP Photo / Hadi Mizban Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019

ДАМАСК, 25 окт - РИА Новости. Антиправительственные протесты охватили в пятницу несколько провинций Ирака, в столкновениях пострадали более 300 человек, в ряде городов демонстранты поджигают государственные учреждения, сообщает агентство Антиправительственные протесты охватили в пятницу несколько провинций Ирака, в столкновениях пострадали более 300 человек, в ряде городов демонстранты поджигают государственные учреждения, сообщает агентство INA

"Двое протестующих погибли, 337 ранены, пострадали также 72 сотрудника сил безопасности", - сообщает агентство со ссылкой на МВД.

Демонстранты подожгли здание избирательной комиссии в административном центре провинции Мутанна городе Самава, сообщает агентство. В провинции Васит гражданской обороне удалось потушить ранее подожженные протестующими офисы ряда политических партий.

"Просочившиеся в ряды демонстрантов провокаторы попытались поджечь здание совета провинции Ди-Кар после того, как штурмовали и частично сожгли здание мэрии", - сообщает агентство.

Аналогичные попытки поджечь офисы политических партий зафиксированы в другой южной провинции – Майсан. Кроме того, демонстранты перекрыли пограничный КПП Сафван на границе с Кувейтом и подожгли покрышки.

Ранее в пятницу духовный лидер иракских шиитов Али ас-Систани призвал демонстрантов и силовиков избегать насилия и кровопролития.

Протесты возобновились в Ираке после перерыва в пятницу. В ходе протестов с 1 октября по середину месяца, по официальным данным, погибли 149 протестующих, ранены около 3,5 тысячи. СМИ сообщали, что силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавшихся с площади Тахрир в пятницу утром на территорию особо охраняемой "зеленой зоны" в центре иракской столицы.