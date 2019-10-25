Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T17:17Z
https://ria.ru/20191025/1560232573.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/100318/67/1003186778_0:95:3268:1933_1036x0_80_0_0_3e5296334395d96f1528358b6eb94ad7.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани более 80% школьников приняли участие в оздоровительной кампании

17:17 25.10.2019
10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкШкольник подтягивается на турнике
Школьник подтягивается на турнике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Школьник подтягивается на турнике. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Более 80% от общего числа школьников Краснодарского края приняли участие в летнем отдыхе, оздоровлении и туризме, всего кампания охватила 516 тысяч кубанских детей, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
"В этом году было увеличено финансирование детского отдыха. В 2019-м на эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиарда рублей. В результате возросло и число отдохнувших детей. В период летних каникул всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 516 тысяч кубанских детей, что составило 80,3% от числа школьников, проживающих на территории края. Это на 69 тысяч детей больше, чем в прошлом году", – приводятся в сообщении слова спикера ЗС Юрия Бурлачко.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
30 сентября, 16:56Краснодарский край
Глава Кубани рассказал, как региону удалось войти в топ-5 рейтинга по ЗОЖ
Уточняется, что в пятницу в законодательном собрании депутаты во главе с Бурлачко приняли участие в состоявшемся в режиме видеоконференции заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Как отметил спикер ЗС, во взаимодействии со всеми заинтересованными органами и структурами удалось не только сохранить, но и увеличить основные показатели в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Как и прежде, особое внимание было уделено обеспечению летнего отдыха и оздоровления детей социально незащищенных категорий. Также в рамках мер господдержки родителям были предоставлены 3,5 тысячи социальных выплат за самостоятельно приобретенные путевки.
"Безопасность детского отдыха обеспечивалась посредством межведомственного взаимодействия по всем направлениям: антитеррор, пожарная безопасность и безопасность на воде, выполнение норм и требований санитарного законодательства, в том числе безопасность питания, качество оказания медицинской помощи, подбор квалифицированного персонала для работы с детьми, в том числе педагогического и медицинского", - добавили в ведомстве.
"Детская оздоровительная кампания на территории Краснодарского края носит круглогодичный характер, дети ежегодно получают услуги по санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, в весенний и осенне-зимний период. Перерыва у нас нет, поэтому уже сейчас необходимо начинать подготовку к оздоровительной кампании будущего года. И все возможности для этого у нас имеются", – заключил спикер ЗС.
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
23 сентября, 12:10Краснодарский край
На Кубани откроются более 150 инновационных центров для обучения школьников
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайКубаньКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Группа китайских студентов в кампусе
Эксперт рассказал, почему российские вузы привлекательны среди граждан КНР
РИА
Новости
Казанский кремль
Минюст зарегистрировал Фонд по защите прав дольщиков Татарстана
Сотрудник ДПС на улице в Москве
На западе Москвы столкнулись шесть легковушек и автобус
Хайнань
На Хайнане открылась Всемирная конференция по туристическим обменам
Лента
новостей
Украинские военные
Украинские силовики 161 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Медведев заявил, что ЕАЭС нужно выстроить трансграничный формат доверия
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России выступили за скорейшее возобновление переговоров США и талибов
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Москве из-за теплой погоды зацвели клевер и другие многолетние растения
Суперлуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
Храм в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем откроют в 2020 году
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
СМИ сообщили о гибели двух человек в результате ливней в Японии
Передача в дар Третьяковской галерее работ современных художников
Третьяковка получила в дар сто работ современных российских художников
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани засеяли озимыми культурами более 1,6 миллиона гектаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
18:33"Дочка" РЖД пояснила, зачем пассажиров просят оставлять номер мобильного
18:29Медведев прокомментировал идею общих для ЕАЭС правил на алкогольном рынке
18:29"Дочка" РЖД рассказала, как выросли цены в плацкарте и купе с начала года
18:26В России все дальние поезда оборудуют Wi-Fi после обновления парка
18:24"Дочка" РЖД рассказала о реакции пассажиров на приятные ароматы в поездах
18:23Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов
18:21Премьер Казахстана предложил отменить роуминг для стран ЕАЭС
18:20В Минобороны рассказали о разговоре начальников генштабов России и Турции
18:20Самолет "Победы" не смог вылететь из Москвы в Братиславу, сообщил источник
Лента новостейМолния