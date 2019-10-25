На Кубани более 80% школьников приняли участие в оздоровительной кампании

КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Более 80% от общего числа школьников Краснодарского края приняли участие в летнем отдыхе, оздоровлении и туризме, всего кампания охватила 516 тысяч кубанских детей, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

"В этом году было увеличено финансирование детского отдыха. В 2019-м на эти цели предусмотрено свыше 3,5 миллиарда рублей. В результате возросло и число отдохнувших детей. В период летних каникул всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 516 тысяч кубанских детей, что составило 80,3% от числа школьников, проживающих на территории края. Это на 69 тысяч детей больше, чем в прошлом году", – приводятся в сообщении слова спикера ЗС Юрия Бурлачко.

Уточняется, что в пятницу в законодательном собрании депутаты во главе с Бурлачко приняли участие в состоявшемся в режиме видеоконференции заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

Как отметил спикер ЗС, во взаимодействии со всеми заинтересованными органами и структурами удалось не только сохранить, но и увеличить основные показатели в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Как и прежде, особое внимание было уделено обеспечению летнего отдыха и оздоровления детей социально незащищенных категорий. Также в рамках мер господдержки родителям были предоставлены 3,5 тысячи социальных выплат за самостоятельно приобретенные путевки.

"Безопасность детского отдыха обеспечивалась посредством межведомственного взаимодействия по всем направлениям: антитеррор, пожарная безопасность и безопасность на воде, выполнение норм и требований санитарного законодательства, в том числе безопасность питания, качество оказания медицинской помощи, подбор квалифицированного персонала для работы с детьми, в том числе педагогического и медицинского", - добавили в ведомстве.