На петербуржцев, которые учинили расправу над кроликом, завели дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Дело о садистском обращении с животными возбуждено после того, как компания петербуржцев с участием несовершеннолетнего жестоко расправилась с домашним кроликом, после съела его, а видео расправы появилось в интернете, сообщает прокуратура Петербурга.

Как информирует надзорное ведомство, прокуратура Красносельского района в ходе мониторинга выявила в социальной сети видео, где неустановленные лица жестоко расправились с кроликом.

"Проверка показала, что жители Красносельского района, среди которых был несовершеннолетний, в помещении ванной комнаты жестоко расправились с животным хозяина квартиры, засняв весь процесс на мобильный телефон, после чего приготовили его и съели. Впоследствии одним из участников данного инцидента указанное видео было выложено в интернет", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что в отношении двух участников расправы возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными с применением садистских методов и публичной демонстрацией в интернете. Также надзорное ведомство направило материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления средней тяжести.