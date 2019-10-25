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РИА Новости

На петербуржцев, которые учинили расправу над кроликом, завели дело

17:11 25.10.2019
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© Fotolia / arefin03Белый кролик
Белый кролик
© Fotolia / arefin03
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Дело о садистском обращении с животными возбуждено после того, как компания петербуржцев с участием несовершеннолетнего жестоко расправилась с домашним кроликом, после съела его, а видео расправы появилось в интернете, сообщает прокуратура Петербурга.
Как информирует надзорное ведомство, прокуратура Красносельского района в ходе мониторинга выявила в социальной сети видео, где неустановленные лица жестоко расправились с кроликом.
"Проверка показала, что жители Красносельского района, среди которых был несовершеннолетний, в помещении ванной комнаты жестоко расправились с животным хозяина квартиры, засняв весь процесс на мобильный телефон, после чего приготовили его и съели. Впоследствии одним из участников данного инцидента указанное видео было выложено в интернет", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что в отношении двух участников расправы возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными с применением садистских методов и публичной демонстрацией в интернете. Также надзорное ведомство направило материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления средней тяжести.
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"В связи с участием в совершении преступления несовершеннолетнего, состоявшего на учете субъектов системы профилактики, прокуратурой района проводится соответствующая проверка", - заключает городская прокуратура.
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