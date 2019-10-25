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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 300 тысяч подмосковных родителей воспользовались "Школьным порталом"

17:03 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Московской области 290 тысяч родителей воспользовались сервисом "Школьный портал" через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минобразования региона.
"Все больше пользователей выбирают для входа в "Школьный портал" Московской области единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). С ее помощью на портале авторизуются 62 тысячи сотрудников школ, 290 тысяч родителей и 56 тысяч учеников старше 14 лет", – приводит телеканал "360" сообщение пресс-службы ведомства.
Воспользоваться "Школьным порталом" можно с помощью логина и пароля или ЕСИА. Родители чаще выбирают единую систему, потому что этот способ считается наиболее удобным – можно не запоминать логин и пароль от портала.
Воспользоваться единой системой может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо подать заявление на сайте госуслуг региона. Подробнее о регистрации можно узнать на сайте "Школьного портала".
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