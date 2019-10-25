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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 2,3%

16:51 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ за девять месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%, до 13,511 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 6,9%, до уровня в 61,381 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 28,8%, составив 18,189 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 6 миллиардов рублей, увеличившись на 20,8%.

"Более низкая динамика выручки за 9 месяцев текущего года (до +6,9%) относительно первого полугодия (+13%) вызвана сокращением объема генерации в третьем квартале, которое в конечном итоге было полностью компенсировано", - отмечается в сообщении компании.

Себестоимость продаж сократилась на 0,3% и составила 43,192 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос на 29,2%, до уровня в 3,8 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 2,2 раза, составив 7,796 миллиарда рублей.
Капитал и резервы компании на 30 сентября увеличились с конца 2018 года на 5,2%, до 131,37 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 8%, до 5,857 миллиарда рублей, краткосрочные - на 23,4%, до 5,854 миллиарда рублей.
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