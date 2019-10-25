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РИА Новости

Путин в пятницу встретится с главой ФТС Булавиным

14:18 25.10.2019 (обновлено: 14:20 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с руководителем ФТС Владимиром Булавиным и передаст через него поздравления всем таможенникам с их профессиональным праздником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу президент, как уточнил его пресс-секретарь, будет работать в Москве
"Он сейчас вот буквально с минуты на минуту примет Владимира Булавина - руководителя Федеральной таможенной службы. Поздравит в его лице всех таможенников с профессиональным днем. День таможенника России сегодня отмечается", - сказал Песков.
Он добавил, что на встрече будут обсуждаться таможенные дела. ФТС - один из крупнейших плательщиков в бюджет России, "и Путин всегда большое внимание уделяет вопросам работы таможенных органов", добавил Песков.
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
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Владимир БулавинФедеральная таможенная служба РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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