Путин в пятницу встретится с главой ФТС Булавиным

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с руководителем ФТС Владимиром Булавиным и передаст через него поздравления всем таможенникам с их профессиональным праздником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу президент, как уточнил его пресс-секретарь, будет работать в Москве
"Он сейчас вот буквально с минуты на минуту примет Владимира Булавина - руководителя Федеральной таможенной службы. Поздравит в его лице всех таможенников с профессиональным днем. День таможенника России сегодня отмечается", - сказал Песков.
Он добавил, что на встрече будут обсуждаться таможенные дела. ФТС - один из крупнейших плательщиков в бюджет России, "и Путин всегда большое внимание уделяет вопросам работы таможенных органов", добавил Песков.