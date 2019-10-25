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РИА Новости

В Рижском порту обнаружили более 13,5 миллиона контрабандных сигарет

14:11 25.10.2019
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© Fotolia / Valerijs KostreckisПорт в Риге
Порт в Риге
© Fotolia / Valerijs Kostreckis
РИГА, 25 окт – РИА Новости. Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Латвии при проведении таможенного контроля прибывшего из Индии морского контейнера обнаружила более 13,5 миллиона контрабандных сигарет, говорится в сообщении СГД для СМИ.
"Досмотр контейнера проводился в Рижском порту. В нем находилось 67 645 блоков с сигаретами без акцизных марок – всего 13,529 миллиона сигарет", - сказано в сообщении.
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Проверка сопроводительных документов показала, что отправителем контейнера является компания в Индии, а получателем - предприятие в России. В документах было указано, что груз состоит из текстиля.
По предварительным расчетам, в случае реализации сигарет ущерб для государства мог составить почти 2,5 миллиона евро. По факту контрабанды сигарет в крупных размерах начат уголовный процесс.
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