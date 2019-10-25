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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

14:02 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица в одном из районов Алеппо
Улица в одном из районов Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения перемирия, Турция - 37, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – три, Идлиб – два, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 12, Хама – шесть, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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