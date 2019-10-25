Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – три, Идлиб – два, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 12, Хама – шесть, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.