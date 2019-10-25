В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

"В Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека. Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена". Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Харьковской области.

По первоначальной информации, неизвестные открыли стрельбу. В результате один из пострадавших скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь, их личности устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Его подожгли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.