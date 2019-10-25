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РИА Новости

В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

13:53 25.10.2019
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© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина
© Fotolia / lester120
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
"В Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека. Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена". Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12.05 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Харьковской области.
По первоначальной информации, неизвестные открыли стрельбу. В результате один из пострадавших скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь, их личности устанавливаются.
Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Его подожгли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.
По информации телеканала NewsOne, на месте происшествия обнаружены пистолет, автомат и удостоверение университета внутренних дел Украины.
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