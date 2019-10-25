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РИА Новости

Адвокат Берга считает, что Норвегия должна выплатить ему компенсацию

12:33 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Норвегия должна выплатить осужденному в России за шпионаж Фруде Бергу значительную сумму в качестве компенсации, считает норвежский адвокат Берга Брюньюльф Риснес.
"Было бы естественно, если бы норвежское государство выплатило существенную сумму Фруде Бергу. Ему только 64 года, и если, как мы надеемся, он вернется домой уже скоро, ему придется жить с тем, что все будут смотреть на него как на шпиона, который сидел в российской тюрьме", - приводит слова адвоката телерадиокомпания NRK.
Норвежские СМИ предполагают, что вопрос о судьбе Берга будет затронут в ходе встречи глав МИД России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Сёрейде, которая в пятницу проходит в норвежском Киркенесе, куда главы обоих ведомств прибыли в связи с празднованием 75-летия освобождения северной Норвегии Красной Армией.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров сказал журналистам, что Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Норвежский министр позитивно оценила эту информацию.
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СМИ сообщили о возможном обмене осужденного за шпионаж норвежца Берга
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.
В норвежском Киркенесе в пятницу проходят празднования 75-летия освобождения северной Норвегии, в этих мероприятиях принимают участие король Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.
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