Адвокат Берга считает, что Норвегия должна выплатить ему компенсацию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде

КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Норвегия должна выплатить осужденному в России за шпионаж Фруде Бергу значительную сумму в качестве компенсации, считает норвежский адвокат Берга Брюньюльф Риснес.

"Было бы естественно, если бы норвежское государство выплатило существенную сумму Фруде Бергу. Ему только 64 года, и если, как мы надеемся, он вернется домой уже скоро, ему придется жить с тем, что все будут смотреть на него как на шпиона, который сидел в российской тюрьме", - приводит слова адвоката телерадиокомпания NRK

Норвежские СМИ предполагают, что вопрос о судьбе Берга будет затронут в ходе встречи глав МИД России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Сёрейде, которая в пятницу проходит в норвежском Киркенесе, куда главы обоих ведомств прибыли в связи с празднованием 75-летия освобождения северной Норвегии Красной Армией.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сказал журналистам, что Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Норвежский министр позитивно оценила эту информацию.

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.