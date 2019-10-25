Путин отметил вклад СМИ в борьбу с навязыванием стереотипных образов России

"Рассчитываю, что в ходе Конгресса вы обменяетесь профессиональным опытом и творческими замыслами, обсудите перспективы взаимодействия, наметите новые совместные проекты и инициативы. Искренне желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил президент.