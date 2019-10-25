Путин отметил вклад СМИ в борьбу с навязыванием стереотипных образов России

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXI Всемирного конгресса русской прессы, отметив вклад представителей СМИ в борьбу с распространением пропагандистских мифов и навязыванием ложных, стереотипных образов России, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля.
"Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что участники конгресса помогают "упрочению позиций русского языка в мире – в том числе как средства межнационального общения" и созданию благоприятных условий для развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
"Рассчитываю, что в ходе Конгресса вы обменяетесь профессиональным опытом и творческими замыслами, обсудите перспективы взаимодействия, наметите новые совместные проекты и инициативы. Искренне желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил президент.