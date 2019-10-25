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РИА Новости

В Башкирии девятилетняя девочка погибла при пожаре в дачном доме

12:01 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 25 окт – РИА Новости. Девятилетняя девочка погибла при пожаре в двухэтажном садовом доме в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ "Якорь" Кушнаренковского района спасателям поступило в 10.59 (8.59 мск), на место были направлены 8 пожарных на 4 спецмашинах, добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, сотрудники полиции и медики.
"По прибытию на место горел садовый двухэтажный дом. В 12.15 (10.15 мск) открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения пожара обнаружен погибший ребенок, девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
На месте работает следственная группа, устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.
Сотрудник МЧС РФ
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Республика БашкортостанМЧС РФПроисшествия
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