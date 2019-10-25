В МИД объяснили, что помешало Риму ветировать антироссийские санкции в ЕС

"Значительные группы экономически активного населения Италии чувствуют дискомфорт от навязанных ограничений на взаимодействие с российскими партнерами. Эти настроения нашли свое отражение в принятии рядом региональных парламентов резолюций, призывающих центральное правительство изменить позицию по вопросу санкционного давления на Россию. В то же время мы понимаем, что возможности Рима воздействовать на партнеров по Евросоюзу ограничены, особенно с учетом непростой ситуации в экономике Италии, внутри ЕС, растущих разногласиях в отношении путей решения финансово-экономических и миграционных проблем", - отметил дипломат.