В МИД объяснили, что помешало Риму ветировать антироссийские санкции в ЕС

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Италия понесла серьезные потери от антироссийских санкций, однако возможности Рима воздействовать на партнеров по Евросоюзу ограничены, особенно с учетом непростой ситуации в экономике Италии и внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"На Апеннинах серьезно ощущают негативный эффект санкций. Итальянцы открыто признают, что из-за санкций они с каждым годом все больше теряют некогда очень значительные позиции на российском рынке ", - сказал Парамонов.
По его словам, во многом это является следствием снижения товарооборота в номинальном выражении более чем в два раза с 2014 года, хотя его объем остается значительным - 26,9 миллиарда долларов по итогам 2018 года.
"Значительные группы экономически активного населения Италии чувствуют дискомфорт от навязанных ограничений на взаимодействие с российскими партнерами. Эти настроения нашли свое отражение в принятии рядом региональных парламентов резолюций, призывающих центральное правительство изменить позицию по вопросу санкционного давления на Россию. В то же время мы понимаем, что возможности Рима воздействовать на партнеров по Евросоюзу ограничены, особенно с учетом непростой ситуации в экономике Италии, внутри ЕС, растущих разногласиях в отношении путей решения финансово-экономических и миграционных проблем", - отметил дипломат.
Он добавил, что сама по себе постановка вопроса в ЕС о снятии санкций и противодействие автоматизму в их продлении требует немалой решительности.