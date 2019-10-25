Власти Австралии официально закрыли для туристов священную скалу Улуру

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Австралии официально закрыли для восхождений туристов скалу Улуру, являющуюся священной для местных аборигенов, сообщает телеканал ABC.
В министерстве окружающей среды Австралии пояснили, что данное решение было принято в соответствии с пожеланиями представителей коренных народов региона.
По данным телеканала, рейнджеры официально закрыли проход для туристов в пятницу в 16.00 по местному времени (08.00 мск). Тем, кому удалось совершить восхождение до этого времени, разрешили остаться на вершине скалы до заката.
Как сообщается, запрет носит постоянный характер. Начиная с сегодняшнего дня, за самовольное восхождение на Улуру может грозить штраф до 10 тысяч австралийских долларов (436 тысяч рублей). Также в районе будет усилено патрулирование.
"Мы ожидаем, что наши посетители будут уважать закон и желания коренных владельцев, но в случае посещения (скалы Улуру) могут последовать значительные штрафы", - говорится в заявлении представителя агентства, в ведении которого находятся национальные парки Австралии.
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Массив из красного песчаника расположен в центральной части Австралии. Скала является священной для местного племени анангу, у местных жителей есть множество легенд, связанных со скалой, у ее подножия обнаружены древние образцы наскальной живописи.
Туристы стали посещать Улуру с 1950 года. Скала внесена в список памятников ЮНЕСКО. В 1985 году массив был передан в собственность племени анангу, которое выставило ряд требований к посещению заповедника, чтобы сохранить его природу.
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