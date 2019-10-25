В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции

"Кто платит, тот и заказывает музыку". Что происходит с Facebook? В Москве ответили Марку Цукербергу на заявление о "вмешательстве" РФ в предстоящие выборы в США. Представители Facebook выдают желаемое за действительное, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов.