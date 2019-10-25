В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминационному отношению со стороны властей страны, участились случаи неоправданно затянутых проверок журналистов в поездках внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают ощущать особое, во многом дискриминационное отношение к себе со стороны властей страны. Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации журналистам RT, видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, и Sputnik на свои мероприятия", - заявил Парамонов.
По словам дипломата, редакция Sputnik отключена от информационных рассылок со стороны органов госвласти, кроме того, МИД Франции больше года игнорировал запросы на получение пресс-карт со стороны Sputnik и Ruptly, несмотря на соблюдение всех формальностей.
"В дополнение к этому, в последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости", - констатировал собеседник агентства.
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