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РИА Новости
Медиавойны

В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции

11:25 25.10.2019 (обновлено: 12:04 25.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминационному отношению со стороны властей страны, участились случаи неоправданно затянутых проверок журналистов в поездках внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают ощущать особое, во многом дискриминационное отношение к себе со стороны властей страны. Елисейский дворец и МИД Франции практикуют регулярные отказы в аккредитации журналистам RT, видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, и Sputnik на свои мероприятия", - заявил Парамонов.
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По словам дипломата, редакция Sputnik отключена от информационных рассылок со стороны органов госвласти, кроме того, МИД Франции больше года игнорировал запросы на получение пресс-карт со стороны Sputnik и Ruptly, несмотря на соблюдение всех формальностей.
"В дополнение к этому, в последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости", - констатировал собеседник агентства.
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Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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МедиавойныАлексей ПарамоновЕвросоюзМИД Франции‎ФранцияРоссияВ мире
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