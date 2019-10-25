Журналист, которого избил мотоциклист в Крыму, рассказал о самочувствии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Журналист канала "Крым 24" Николай Уваров, которого в Симферополе избил мотоциклист, рассказал РИА Новости, что после операции проходит лечение и находится на больничном.

Корреспондента телеканала "Крым 24" Николая Уварова в центре Симферополя 18 октября избил мотоциклист, которому журналист сделал замечание за езду в пешеходной зоне. У журналиста была выбита верхняя скуловая кость, ему была сделана операция. Проверку инцидента начала полиция. Очевидцы засняли на камеры мобильных телефонов момент, когда мотоциклист ударил журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений).

"Мне была проделана операция, сейчас прохожу курс лечения антибиотиками, нахожусь на больничном", - сказал РИА Новости Уваров.

Как сообщило агентство "Грозный информ", мотоциклист - уроженец Чечни - принес извинения за избиение журналиста.

"Мои родители, старший брат, родственники и друзья за это осудили меня. Такой поступок не красит чеченца. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения. Общественность выступила с осуждением моего поступка. В социальных сетях этот инцидент вызвал негатив в отношении нашего народа и молодежи. Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку. Я сделал ошибку, это моя вина", - приводит слова мотоциклиста Абу Гаджиева агентство "Грозный информ"