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РИА Новости

Жителя Нижнего Новгорода осудили за смерть охранника

09:59 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в течение 16 лет скрывавшийся от следствия, осужден на 5 лет 8 месяцев колонии строгого режима за жестокое избиение охранника, умершего от побоев, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 5 мая 2002 года подсудимый совместно с двумя приятелями на территории базы по улице Удмуртской Нижнего Новгорода жестоко избил охранника, который спустя неделю скончался в больнице. Как установили следователи СК, охранника мужчины заподозрили в краже со склада автомобильных запчастей.
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Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Лишь в 2009 году двое подельников были осуждены за совершенное преступление. Один злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре 2018 года он был задержан на территории Москвы и этапирован в Нижний Новгород.
"Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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