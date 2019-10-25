Жителя Нижнего Новгорода осудили за смерть охранника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в течение 16 лет скрывавшийся от следствия, осужден на 5 лет 8 месяцев колонии строгого режима за жестокое избиение охранника, умершего от побоев, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что 5 мая 2002 года подсудимый совместно с двумя приятелями на территории базы по улице Удмуртской Нижнего Новгорода жестоко избил охранника, который спустя неделю скончался в больнице. Как установили следователи СК, охранника мужчины заподозрили в краже со склада автомобильных запчастей.

Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Лишь в 2009 году двое подельников были осуждены за совершенное преступление. Один злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре 2018 года он был задержан на территории Москвы и этапирован в Нижний Новгород.