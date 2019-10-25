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РИА Новости

Лавров: обвиненный в шпионаже норвежец может вернуться домой в любой момент

00:19 25.10.2019 (обновлено: 05:03 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Обвиненный в России в шпионаже норвежец Фруде Берг может вернуться домой в любой момент, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"В любой момент", - сказал Лавров, отвечая на вопрос норвежского журналиста, когда Берг может вернуться домой. Сюжет был показан в эфире местного телеканала Nyhetskanalen 2.
По словам Лаврова, ситуация с Бергом никак не влияла на двусторонние отношения Норвегии с Россией.
Лавров прибыл в Киркенес, где 25 октября проведет переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Вчера, 12:36РИА Новости
Посол России в Норвегии надеется на скорое решение вопроса по делу Берга
2017302336
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Фруде БергСергей ЛавровНорвегияРоссияВ мире
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