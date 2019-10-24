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РИА Новости

Генпрокуратура предложила дополнить закон о госзакупках новыми нормами

18:27 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила дополнить федеральный закон о закупках (44-ФЗ) новыми нормами, предусматривающими, в частности, раскрытие информации о компаниях, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, 44-ФЗ запрещает участвовать в закупках компаниям, привлеченным к ответственности по ст. 19.28 КоАП "Незаконное вознаграждение от имени юрлица".
"При этом надлежащих правовых механизмов, обеспечивающих возможность получения заказчиками сведений о таких юридических лицах, не имеется. Сложившаяся ситуация влечет за собой случаи заключения государственных (муниципальных) контрактов с нарушением указанного запрета. Так, за 2017 и 2018 годы прокурорами выявлено более 100 таких случаев", - говорится в сообщении.
Поэтому Генпрокуратура РФ предложила внести в 44-ФЗ дополнения, предусматривающие создание информационного ресурса со сведениями о таких юрлицах, с одновременным возложением на заказчиков обязанности использовать данные сведения при заключении государственных (муниципальных) контрактов любыми способами.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Кроме того, ведомство предложило закрепить в законе соблюдение заказчиком "принципа экономности".
Отмечается, что в 2018 году прокурорами выявлено около 150 тысяч нарушений, связанных с соблюдением федеральных законов о закупочной деятельности, в первом полугодии 2019 года - более 100 тысяч нарушений.
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