Генпрокуратура предложила дополнить закон о госзакупках новыми нормами

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ предложила дополнить федеральный закон о закупках (44-ФЗ) новыми нормами, предусматривающими, в частности, раскрытие информации о компаниях, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, 44-ФЗ запрещает участвовать в закупках компаниям, привлеченным к ответственности по ст. 19.28 КоАП "Незаконное вознаграждение от имени юрлица".

"При этом надлежащих правовых механизмов, обеспечивающих возможность получения заказчиками сведений о таких юридических лицах, не имеется. Сложившаяся ситуация влечет за собой случаи заключения государственных (муниципальных) контрактов с нарушением указанного запрета. Так, за 2017 и 2018 годы прокурорами выявлено более 100 таких случаев", - говорится в сообщении.

Поэтому Генпрокуратура РФ предложила внести в 44-ФЗ дополнения, предусматривающие создание информационного ресурса со сведениями о таких юрлицах, с одновременным возложением на заказчиков обязанности использовать данные сведения при заключении государственных (муниципальных) контрактов любыми способами.

Кроме того, ведомство предложило закрепить в законе соблюдение заказчиком "принципа экономности".