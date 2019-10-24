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РИА Новости
Камчатский край

Клубничная ферма открылась у подножия вулканов на Камчатке

15:34 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. У подножия вулканов на Камчатке заработала клубничная ферма, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Ее открыл житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед, который по программе "Дальневосточный гектар" вместе с единомышленниками бесплатно оформил участок площадью в пять гектаров в живописном месте у подножия вулканов, на котором построил туристическую базу и клубничную ферму.
Собеседник агентства рассказал, что для обустройства подземной теплицы был вырыт котлован, в котором разместился гидроизолированный утепленный металлический контейнер. Внутри него установлена система трубок, по которым циркулирует питательный раствор, а также специальные диодные лампы для обеспечения растений светом и теплом.
В настоящее время ферма работает в тестовом режиме. Если эксперимент увенчается успехом, инициаторы проекта готовы расширить производство, создав аналогичную теплицу в краевом центре на площади около трехсот квадратных метров.
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Реализация проекта стала возможной благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям, объём которых составил 6,5 миллиона рублей.
По данным главы агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлии Харитоновой, на получение "дальневосточного гектара" в регионе поступили почти 5 тысяч заявок.
"Заключены порядка двух тысяч договоров, из них 248 – коллективные заявки. Более трех тысяч человек хотят получить свои наделы в Елизовском муниципальном районе. Самыми популярными видами разрешенного использования по-прежнему остаются: строительство своих домов, сельскохозяйственные проекты, дачное и личное подсобное хозяйство. Кроме того, получателям гектара в Камчатском крае предусмотрено более 40 мер государственной поддержки", - сказала Харитонова.
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