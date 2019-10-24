Клубничная ферма открылась у подножия вулканов на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. У подножия вулканов на Камчатке заработала клубничная ферма, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Ее открыл житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед, который по программе "Дальневосточный гектар" вместе с единомышленниками бесплатно оформил участок площадью в пять гектаров в живописном месте у подножия вулканов, на котором построил туристическую базу и клубничную ферму.

Собеседник агентства рассказал, что для обустройства подземной теплицы был вырыт котлован, в котором разместился гидроизолированный утепленный металлический контейнер. Внутри него установлена система трубок, по которым циркулирует питательный раствор, а также специальные диодные лампы для обеспечения растений светом и теплом.

В настоящее время ферма работает в тестовом режиме. Если эксперимент увенчается успехом, инициаторы проекта готовы расширить производство, создав аналогичную теплицу в краевом центре на площади около трехсот квадратных метров.

Реализация проекта стала возможной благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям, объём которых составил 6,5 миллиона рублей.

По данным главы агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлии Харитоновой, на получение "дальневосточного гектара" в регионе поступили почти 5 тысяч заявок.