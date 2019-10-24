Медведев одобрил идею губернаторов-единороссов возглавить реготделения ЕР

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал идею, согласно которой некоторые поддержанные "Единой Россией" на выборах губернаторы возглавят региональные отделения партии.

"Целый ряд губернаторов выступил с предложением лично возглавить региональные отделения нашей "Единой России" в своих регионах, в том числе, присутствующие здесь коллеги. Мы детально обсудим вашу идею. И, как я только что сказал, я считаю эту идею абсолютно правильной, она верная", - заявил Медведев в четверг на встрече с губернаторами в штабе "Единой России".

Он признал, что обязанности секретаря регионального отделения для губернаторов повлекут за собой дополнительную нагрузку.

"Но, с другой стороны, партия правящая, и это важный ресурс для каждого субъекта Федерации. Партия даёт возможность услышать тысячи людей сразу, причём это несколько иной ракурс, чем обычное общение. Нашу партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня, и в самых отдалённых территориях у нас есть местные, первичные отделения. Все они должны быть опорой для высшего должностного лица субъекта Федерации, если он является секретарем регионального отделения партии", - заявил Медведев.

По его мнению, если присутствующие на встрече главы регионов возглавят соответствующие региональные отделения ЕР, то эти партийные структуры станут для них реальной опорой, "помогут лучше почувствовать настоящие потребности людей и выработать справедливые решения".

"Поэтому я хочу, чтобы Генеральный совет... этим занялся; сразу же после нашей встречи можно было бы провести заседание президиума. Андрей Анатольевич, тогда вы можете с коллегами остаться и поговорить об этом, чтобы присутствующие руководители субъектов получили позиции секретарей региональных отделений партии прямо с сегодняшнего дня", - сказал глава партии, обращаясь к присутствовавшему на встрече секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку.

"Все решения об этом я, естественно, подпишу как председатель партии "Единая Россия", - добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что в этой новой работе руководителям отделений предстоит исполнять программные обязательства партии. Он напомнил, что программа ЕР рассчитана на весь период полномочий действующего состава руководства партии.

"Мы следим за тем, как реализуется программа... Эта программа формировалась на основе предложений людей, это на самом деле абсолютно актуальный документ", - добавил Медведев.

Еще одной важной задачей в работе новых секретарей реготделений он назвал подготовку к выборам.

"Наша партия сохраняет лидирующие позиции, что, естественно, для нас отрадно, причём в условиях весьма жёсткой политической конкуренции, использования уже несколько иных подходов при проведении выборов", - заявил он, напомнив, что по итогам единого дня голосования 8 сентября партия получили в общем 65% всех мандатов, то есть две трети.

"Это хороший результат. И, кстати сказать, это на 15% больше, чем в прошлом году, если посчитать общую совокупность. Но такое доверие нужно оправдывать ежедневной работой... Именно такая работа является залогом успешного выступления партии на будущих выборах - такая конкретная, последовательная, в диалоге с людьми, которые живут в вашем регионе. Тогда мы хорошо подготовимся и к будущему единому дню голосования, и к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году", - заключил Медведев.