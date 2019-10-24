Замглавы МИД Китая сравнил конкуренцию на мировой арене со стометровкой

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай поддерживает здоровую конкуренцию на мировом рынке и международной арене, но, как в беге на сто метров, она должна быть основана на совершенствовании себя и развитии собственных возможностей, а не на том, чтобы ставить подножки соперникам, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

"Сейчас многие страны говорят о конкуренции с Китаем и сравнении с Китаем, мы не против конкуренции. Жизненный пусть с самого начала полон борьбы и соперничества. Конкуренция способствует саморазвитию, но соперничество вовсе не означает противостояние и конфликты, нельзя по своему желанию прибегать к оказанию максимального давления, применению экстерриториальной юрисдикции, разрыву связей, и тем более нельзя использовать государственную машину и вопросы национальной безопасности для вмешательства в рыночную конкуренцию", - заявил замминистра, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

По его словам, "конкуренция должна быть подобна бегу на сто метров: для победы необходимо совершенствовать себя, проявлять собственные способности, заставлять себя бежать быстрее других, а не копать ямы для соперников, не ставить подножки, не блокировать тех, кто пытается вас обогнать".