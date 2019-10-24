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РИА Новости

Замглавы МИД Китая сравнил конкуренцию на мировой арене со стометровкой

15:27 24.10.2019
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© Министерство иностранных дел КНР Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
© Министерство иностранных дел КНР
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Архивное фото
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай поддерживает здоровую конкуренцию на мировом рынке и международной арене, но, как в беге на сто метров, она должна быть основана на совершенствовании себя и развитии собственных возможностей, а не на том, чтобы ставить подножки соперникам, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
"Сейчас многие страны говорят о конкуренции с Китаем и сравнении с Китаем, мы не против конкуренции. Жизненный пусть с самого начала полон борьбы и соперничества. Конкуренция способствует саморазвитию, но соперничество вовсе не означает противостояние и конфликты, нельзя по своему желанию прибегать к оказанию максимального давления, применению экстерриториальной юрисдикции, разрыву связей, и тем более нельзя использовать государственную машину и вопросы национальной безопасности для вмешательства в рыночную конкуренцию", - заявил замминистра, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
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По его словам, "конкуренция должна быть подобна бегу на сто метров: для победы необходимо совершенствовать себя, проявлять собственные способности, заставлять себя бежать быстрее других, а не копать ямы для соперников, не ставить подножки, не блокировать тех, кто пытается вас обогнать".
"Основой конкуренции остается все-таки необходимость хорошо справляться с собственными делами, необходимо прежде всего гарантировать свою силу, в противном случае кто-то всегда сможет вас превзойти", - добавил он.
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