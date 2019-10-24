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РИА Новости
Война в Сирии

Войну в Сирии остановили Россия и Турция, заявили в администрации Эрдогана

14:44 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 24 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. США за восемь лет войны в Сирии не смогли ее остановить, наибольший вклад в разрешение конфликта внесли Россия и Турция, заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"США за восемь лет не остановили сирийскую войну. Турция и Россия внесли наибольший вклад в завершение конфликта. Турция нейтрализовала тысячи боевиков ИГ*. Сначала мы решали проблемы на запада от Евфрата, теперь на востоке, вместе с Россией. Подписанное в Сочи соглашение работает на благо всех сторон", - сказал Сафи, выступая в Анкаре на презентации книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами", изданной на турецком языке.
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
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Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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