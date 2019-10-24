Песков оценил требования к предельному возрасту пребывания на госслужбе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Требования устанавливают предельный возраст для нахождения на госслужбе в 70 лет, но иногда возможны индивидуальные решения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку главы СПЧ Михаила Федотова и отвечая на вопрос о том, будет ли это ограничение распространяться на всех людей, занимающих соответствующие должности.