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РИА Новости

Песков оценил требования к предельному возрасту пребывания на госслужбе

12:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Требования устанавливают предельный возраст для нахождения на госслужбе в 70 лет, но иногда возможны индивидуальные решения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку главы СПЧ Михаила Федотова и отвечая на вопрос о том, будет ли это ограничение распространяться на всех людей, занимающих соответствующие должности.
Указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Михаила Федотова от должности советника президента РФ и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет был опубликован на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник.
"В каждом случае возможны индивидуальные решения. Требования, действительно, устанавливают предельный возраст в 70 лет. Но на год возможно продление, на период до года возможно продление по отдельным персональным решениям", - сказал Песков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
6 марта, 15:51РИА Новости
Путин продлил на год пребывание на госслужбе замглавы МИД Богданову
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовРоссияОбщество
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