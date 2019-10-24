В Гидрометцентре заявили о начале сезона образования льда на севере России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый лед начал образовываться в северной части Охотского моря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В регионах Охотского моря, согласно спутниковым данным, были обнаружены начальные формы льда в северной части. Пожалуй, это сейчас наиболее холодный регион, примыкающий к востоку. Здесь и начинается формирование ледового покрова. В дальнейшем формирование ледового покрова будет усиливаться, потому что в начале ноября-в середине ноября уже формируется более мощный ледовый покров. Ничего особенного по срокам формирования в данном случае нет", - сказал Вильфанд.
Однако он отметил, что прослеживается тенденция смещения начала образования льдов. Оно сдвигается на более поздний срок, а таяние весной происходит раньше.
"Точно так же, как зима в наших регионах начинается позже и заканчивается раньше. В разных регионах на три-семь дней отклонения", - сказал Вильфанд.