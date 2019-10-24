Жителя Кубани будут судить за уклонение от уплаты налогов

"А. создавал множество фирм, с использованием которых удлинял цепочку поставщиков… Множество фирм, которые выступали то поставщиками, то покупателями продукции, позволяли А. затруднить контроль со стороны органов за обоснованностью применения налоговых вычетов… Факт уклонения от уплаты налогов выявлен в порядке налогового контроля, что позволило установить неуплаченные суммы НДС на сумму более 800 миллионов рублей", - отмечается в релизе.