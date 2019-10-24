Жителя Кубани будут судить за уклонение от уплаты налогов

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Житель Кубани пойдет под суд за то, что с помощью ряда созданных им подставных фирм уклонился от уплаты 800 миллионов рублей налогов, совершив при этом 24 преступления, сообщает прокуратура края.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя… Он обвиняется в совершении двух преступлений (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), а также 22 преступлений (незаконное образование (создание) юридического лица)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах налога.
"А. создавал множество фирм, с использованием которых удлинял цепочку поставщиков… Множество фирм, которые выступали то поставщиками, то покупателями продукции, позволяли А. затруднить контроль со стороны органов за обоснованностью применения налоговых вычетов… Факт уклонения от уплаты налогов выявлен в порядке налогового контроля, что позволило установить неуплаченные суммы НДС на сумму более 800 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
По данным прокуратуры, в последующем в федеральный бюджет были зачислены свыше 648 миллионов рублей недоимки за счет арестованных в ходе следствия средств. Обвиняемый вину в преступлениях признал, дело направлено в суд. За наиболее тяжкое из преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.