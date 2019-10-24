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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Африка должна создать условия для инвестиций в геологию, заявил Кобылкин

09:58 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российским компаниям нужны комфортные условия работы и налогообложения для инвестиций в геологию и добычу полезных ископаемых в странах Африки, заявил в ходе форума Россия-Африка министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
По его словам, в Африке уже работают российские компании, в том числе Росгеология, которые помогают развивать потенциал континента в добыче полезных ископаемых. Однако для улучшения взаимодействия им необходимы встречные шаги африканских стран по созданию комфортных условий для работы.
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"Когда мы говорим об этих взаимоотношениях, речь не всегда идет о деньгах, финансах, которые африканский континент должен потратить на ту или иную работу. Мы все больше приходим к тому, что большое количество механизмов, связанных с налогообложением, созданием комфортных условий для наших компаний способствует тому, чтобы мы приходили со своими знаниями, со своими инвестициями", - подчеркнул Кобылкин.
Он добавил, что еще в 60-годы прошлого века советские геологи и геофизики проделали огромную работу в этой области.
"Элементарная работа, связанная с интерпретацией и оцифровкой в более современных условиях той геологической информации, которая имеется, для нас важная работа... Я уверен, что у нас впереди очень интересная и серьезная работа", - заключил Кобылкин.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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