Африка должна создать условия для инвестиций в геологию, заявил Кобылкин

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Российским компаниям нужны комфортные условия работы и налогообложения для инвестиций в геологию и добычу полезных ископаемых в странах Африки, заявил в ходе форума Россия-Африка министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, в Африке уже работают российские компании, в том числе Росгеология, которые помогают развивать потенциал континента в добыче полезных ископаемых. Однако для улучшения взаимодействия им необходимы встречные шаги африканских стран по созданию комфортных условий для работы.

"Когда мы говорим об этих взаимоотношениях, речь не всегда идет о деньгах, финансах, которые африканский континент должен потратить на ту или иную работу. Мы все больше приходим к тому, что большое количество механизмов, связанных с налогообложением, созданием комфортных условий для наших компаний способствует тому, чтобы мы приходили со своими знаниями, со своими инвестициями", - подчеркнул Кобылкин.

Он добавил, что еще в 60-годы прошлого века советские геологи и геофизики проделали огромную работу в этой области.

"Элементарная работа, связанная с интерпретацией и оцифровкой в более современных условиях той геологической информации, которая имеется, для нас важная работа... Я уверен, что у нас впереди очень интересная и серьезная работа", - заключил Кобылкин.