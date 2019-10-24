Межгосударственные отношения России и Анголы

Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Лоуренсу на церемонии подписания совместных документов. 4 апреля 2019

Дипломатические отношения между СССР и Анголой были установлены 11 ноября 1975 года, в день провозглашения независимости республики.

В советский период поддерживалось активное политическое, торгово-экономическое и военное сотрудничество. С распадом Советского Союза экономические и военные связи существенно сократились , однако политическое взаимодействие оставалось интенсивным, в том числе по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Анголе.

Ощутимый импульс развитию отношений придал официальный визит в Луанду президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в июне 2009 года . По итогам переговоров на высшем уровне было принято Совместное коммюнике. В качестве приоритетных направлений укрепления партнерства в документе были выделены горнорудная отрасль, энергетика, транспорт, телекоммуникации, военно-техническое сотрудничество, образование и здравоохранение.

26 июля 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС состоялась беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двухсторонних отношений.

В апреле 2019 года президент Анголы Жоау Лоуренсу посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В рамках официального визита президента Анголы в России был подписан ряд двусторонних документов.

Кроме того, Жоау Лоуренсу вручил Владимиру Путину высокую государственную награду Анголы – орден Агостиньо Нето, первого президента страны – в знак благодарности за поддержку республики в течение многих лет.

Поддерживаются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный делегационный обмен.

В мае и ноябре 2017 года Анголу с рабочими визитами посещал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Состоялись переговоры с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, а также с руководителями ряда министерств и ведомств, представителями местных бизнес-структур.

В июне 2018 года Луанду посетил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. С участием представителей министерств и ведомств двух стран прошли российско-ангольские консультации по вопросам безопасности. В рамках визита Патрушев также встретился с президентом страны Жоау Лоуренсу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Луанду с визитом в марте 2018 года. Он был принят президентом Анголы Жоау Лоуренсу, состоялись консультации с министром иностранных дел Мануэлом Домингушем Аугушту.

Развивается межпарламентское взаимодействие. В январе 2016 года состоялся рабочий визит в Анголу первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Николая Федорова. В Государственной Думе действует депутатская группа по связям с парламентами стран Центральной и Южной Африки. В октябре 2017 года ангольская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

В апреле 2019 года президент Анголы Жоау Лоуренсу в ходе официального визита встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным , в ходе встречи обсуждалась активизация межпарламентского сотрудничества.

В июле 2019 гола ангольская делегация приняла участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма и парламентской конференции "Россия-Африка".

С 2004 года действует Межправительственная российско-ангольская комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК). Очередное пятое заседание прошло в октябре 2018 года в Москве.

По данным ФТС РФ, в 2018 году объем взаимной торговли Анголы и России составил 79,5 миллиона долларов , в том числе российского экспорта – 49,5 миллиона долларов и импорта – 30,002 миллиона долларов.

В первом полугодии 2019 года товарооборот России с Анголой составил 26,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 22,3 миллиона долларов и импорт – 3,9 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, машинами, оборудованием и транспортными средствами, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, минеральными продуктами.

Более 99% российского импорта составляют драгоценные металлы и камни.

Одно из основных направлений деловых связей – горнорудная сфера, в частности, разработка ангольских алмазных месторождений.

АК "АЛРОСА" владеет 41% акций в ангольском предприятии "Катока". Компания также участвует в создании совместного предприятия по освоению алмазного месторождения "Луаше". Российско-ангольское сотрудничество в алмазной отрасли также осуществляется в рамках совместного геологоразведочного предприятия "Киманг".

Компании "АЛРОСА" также принадлежит 55% в уставном капитале АО "Гидрошикапа", созданного в 2003 году для строительства и эксплуатации ГЭС мощностью 16 мВт на реке Шикапа ( запущена в 2008 году ) в провинции Лунда Сул.

При участии российской компании "Технопромэкспорт" в Анголе построена и обслуживается крупнейшая в стране ГЭС "Капанда". Строительство велось более 20 лет

В настоящее время ведется подготовка к реализации ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, энергетики, добычи полезных ископаемых, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, финансово-кредитной сфере, а также в сфере военно-технического сотрудничества.

Ангольцы заинтересованы в привлечении крупных экономоператоров из России к добыче железной руды и марганца в провинции Северная Кванза, разработке месторождений углеводородного сырья на шельфе и на суше.

В 2013 году Россия и Ангола заключили контракт на поставку истребителей Су-30К, легкого и стрелкового оружия, боеприпасов, танков и артиллерийских установок и транспортных вертолетов Ми-17, а также запчастей к ранее поставленной технике советского производства.

Активно развивается российско-ангольское сотрудничество в сфере образования. В настоящее время в России высшее образование получают более тысячи ангольцев.