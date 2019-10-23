В Приангарье восстановили движение на всех подтопленных паводком дорогах

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дорожники восстановили движение на всех подтопленных участках автомобильных дорог в Иркутской области, следует из сообщения пресс-службы Росавтодора.

"На автомобильных дорогах регионального значения с учетом второй волны паводка на данный момент полностью восстановлено 27 километров покрытия, 10 мостов и 19 водопропускных труб. На местной сети приведено в нормативное состояние почти 14 километров. Движение автотранспорта по всем дорогам восстановлено", - говорится в сообщении.

Также замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта Росавтодора Алексей Торощин осмотрел пострадавший от подтопления участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе. Как сообщается, сумма ущерба федеральной сети составила 124,5 миллиона рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС ведутся с конца августа и согласно контрактам должны завершиться к 31 октября.

Кроме того, на региональных дорогах определен 91 объект, требующий восстановления, сообщает Росавтодор, при этом полностью закончены работы на 52 объектах. Из 137 поврежденных участков автодорог местного значения полностью восстановлено 30 участков. Работы продолжатся в 2020 году.