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РИА Новости

В Приангарье восстановили движение на всех подтопленных паводком дорогах

20:51 23.10.2019 (обновлено: 20:54 23.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПодтопленная из-за паводка дорога в Байкальске
Подтопленная из-за паводка дорога в Байкальске
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дорожники восстановили движение на всех подтопленных участках автомобильных дорог в Иркутской области, следует из сообщения пресс-службы Росавтодора.
"На автомобильных дорогах регионального значения с учетом второй волны паводка на данный момент полностью восстановлено 27 километров покрытия, 10 мостов и 19 водопропускных труб. На местной сети приведено в нормативное состояние почти 14 километров. Движение автотранспорта по всем дорогам восстановлено", - говорится в сообщении.
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В Приангарье более 2 тысяч пострадавших от наводнения приобрели новое жилье
Также замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта Росавтодора Алексей Торощин осмотрел пострадавший от подтопления участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе. Как сообщается, сумма ущерба федеральной сети составила 124,5 миллиона рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС ведутся с конца августа и согласно контрактам должны завершиться к 31 октября.
Кроме того, на региональных дорогах определен 91 объект, требующий восстановления, сообщает Росавтодор, при этом полностью закончены работы на 52 объектах. Из 137 поврежденных участков автодорог местного значения полностью восстановлено 30 участков. Работы продолжатся в 2020 году.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в Тулуне
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
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