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РИА Новости

К перестрелке под Ростовом привели не законы о земле, считают в заксобрании

17:36 23.10.2019
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© ТРК "Звезда"Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
© ТРК "Звезда"
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Причины перестрелки в Орловском районе Ростовской области требуют детального анализа, но они вряд ли связаны с вопросами регулирования земельного законодательства, сообщил журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко.
"Эта трагедия, которая требует внимательного анализа и всесторонней оценки всех обстоятельств, которые к ней привели... Мы разбираемся в этой ситуации и с точки зрения того, насколько имели место причинно-следственные связи между либо конкретным конфликтом, либо между земельным спором и нестыковками в законодательстве", - сказал Ищенко.
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"Если мы увидим, что причина конфликта в несовершенстве законодательства, мы этот вопрос обязательно с федеральными коллегами отработаем. Но, по оперативной информации, причины конфликта несколько другие", - добавил он.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержан один подозреваемый, разыскиваются другие причастные.
По информации представителя главы Чеченской республики в Ростовской области Имрана Исраилова, перестрелка произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями.
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