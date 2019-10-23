К перестрелке под Ростовом привели не законы о земле, считают в заксобрании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Причины перестрелки в Орловском районе Ростовской области требуют детального анализа, но они вряд ли связаны с вопросами регулирования земельного законодательства, сообщил журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко.

"Эта трагедия, которая требует внимательного анализа и всесторонней оценки всех обстоятельств, которые к ней привели... Мы разбираемся в этой ситуации и с точки зрения того, насколько имели место причинно-следственные связи между либо конкретным конфликтом, либо между земельным спором и нестыковками в законодательстве", - сказал Ищенко.

"Если мы увидим, что причина конфликта в несовершенстве законодательства, мы этот вопрос обязательно с федеральными коллегами отработаем. Но, по оперативной информации, причины конфликта несколько другие", - добавил он.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Задержан один подозреваемый, разыскиваются другие причастные.