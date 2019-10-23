Зона патрулирования в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров в Сирии будет действовать без ограничений по времени и под юрисдикцией Дамаска, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"По поводу зоны. Естественно, я сказал, сегодня с 12 часов началось выполнение этого меморандума. По временным параметрам никаких временных указаний у меморандума нет. Это значит, что эта зона будет действовать пока без ограничений по времени", - сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Что касается того, какие законы должны в ней действовать, то законы, мне кажется, на любой сирийской территории должны быть национальные", - добавил он.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.