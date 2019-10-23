Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Елена Малышева рассказала, какие меры необходимо предпринять в случае гипертонического криза.

Накануне телеведущую на скорой доставили в Боткинскую больницу из-за резкого скачка давления. Уже наутро ее состояние нормализировалось.

"Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - рассказала она в Instagram.

Так, в случае гипертонического криза Малышева посоветовала вызвать скорую, выпить капотен и не отказываться от госпитализации, даже если получилось снизить давление.