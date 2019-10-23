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РИА Новости

Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза

14:23 23.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Елена Малышева рассказала, какие меры необходимо предпринять в случае гипертонического криза.
Накануне телеведущую на скорой доставили в Боткинскую больницу из-за резкого скачка давления. Уже наутро ее состояние нормализировалось.
"Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - рассказала она в Instagram.
Так, в случае гипертонического криза Малышева посоветовала вызвать скорую, выпить капотен и не отказываться от госпитализации, даже если получилось снизить давление.
Она также рекомендовала открыть дверь до прибытия врачей, поскольку при скачке давления человек может неожиданно потерять сознание.
Елена Малышева
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