Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T14:03Z
https://ria.ru/20191023/1560115894.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/17/1560101739_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8487f1da1faa0bb16fe7e79bd5a253f1.jpg
РИА Новости

Проект бюджета до 2022 года в первом чтении приняли благодаря единороссам

14:03 23.10.2019
195
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении принят Госдумой благодаря голосам депутатов от "Единой России". За принятие документа проголосовало 353 депутата, против – 62, воздержавшихся не было. Во фракцию ЕР входит 341 депутат, во вторник они приняли решение голосовать за бюджет.
"Главное достоинство бюджета – создана устойчивая бюджетная конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные обязательства независимо от любой конъюнктуры, любых санкций, любой цены на нефть и так далее", - заявил в ходе обсуждение проекта председатель комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров.
А те замечания и проблемы, которые были в ходе обсуждения бюджета, показали, что они выходят далеко за рамки обсуждения бюджетной политики, заметил он. "Потому что на самом деле, сегодня мы можем еще раз подтвердить вывод: разумная макроэкономическая политика в состоянии предотвратить экономическую катастрофу. Но она не в состоянии обеспечить экономический рост сама по себе", - подчеркнул глава бюджетного комитета.
Представители фракций КПРФ и "Справедливой России" обратили внимание на недостатки бюджета. "Суть бюджета, который предлагает снова правительство, не меняет … курс и политику. Эта политика ущербна, она неизбежно привела к кризису, и будет этот кризис углубляться", - считает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. К "серьезным изъянам" бюджета он отнес: сокращение соцрасходов, искусственное ограничение инвестиций, увеличение налоговой нагрузки на трудящихся, передачу "под контроль иностранцев практически всех базовых отраслей", рост долгов граждан и регионов.
Вячеслав Володин
12:48РИА Новости
Володин раскритиковал депутатов, не явившихся на обсуждение проекта бюджета
Первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков обратил внимание, что правительство последние 10 лет продолжает формировать бюджет, используя модель экономической стабилизации скользящей трехлетки, бюджетное правило и программный формат расходов. "Надо признать, что используемая правительством модель экономической стабилизации обеспечила макроэкономическую устойчивость, однако экономика России так и не вышла на траекторию стабильного роста и развития", - заметил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем выступлении не обозначил позицию фракции, но отметил, что дороги способствуют развитию экономики, а его коллега по фракции, глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев назвал "наиболее серьезным недостатком" прогноза социально-экономического развития на 2020-2022 годы то, что в нем не намечено существенных изменений ни в технологической, ни в отраслевой, ни в пространственной структуре экономики.
0100458
Обсудить 2
Единая РоссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Стенд РЖД
РЖД планируют принять участие в строительстве железных дорог в Нигерии
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме продолжат сокращать разницу по бюджетной обеспеченности регионов
Работа оперативных служб на месте ДТП в районе д. 6 в Погорельском переулке в Москве, где водитель сбил двух женщин. 23 октября 2019
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
Лента
новостей
Пенсионное удостоверение
Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
Вячеслав Володин
Володин раскритиковал депутатов, не явившихся на обсуждение проекта бюджета
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Американский бомбардировщик B-52
В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил ПАО Сибур Холдинг
Члены правительства проверили датчики в Сибуре с помощью зажигалки
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин о "прогульщиках" на обсуждении проекта бюджета: сами себя наказали
Машина патрульной полиции Украины
Бывшего замминистра экономики Украины арестовали по подозрению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
Лента новостейМолния