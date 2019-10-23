Проект бюджета до 2022 года в первом чтении приняли благодаря единороссам

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении принят Госдумой благодаря голосам депутатов от "Единой России". За принятие документа проголосовало 353 депутата, против – 62, воздержавшихся не было. Во фракцию ЕР входит 341 депутат, во вторник они приняли решение голосовать за бюджет.

"Главное достоинство бюджета – создана устойчивая бюджетная конструкция, которая позволяет государству выполнить все социальные обязательства независимо от любой конъюнктуры, любых санкций, любой цены на нефть и так далее", - заявил в ходе обсуждение проекта председатель комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров.

А те замечания и проблемы, которые были в ходе обсуждения бюджета, показали, что они выходят далеко за рамки обсуждения бюджетной политики, заметил он. "Потому что на самом деле, сегодня мы можем еще раз подтвердить вывод: разумная макроэкономическая политика в состоянии предотвратить экономическую катастрофу. Но она не в состоянии обеспечить экономический рост сама по себе", - подчеркнул глава бюджетного комитета.

Представители фракций КПРФ и "Справедливой России" обратили внимание на недостатки бюджета. "Суть бюджета, который предлагает снова правительство, не меняет … курс и политику. Эта политика ущербна, она неизбежно привела к кризису, и будет этот кризис углубляться", - считает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. К "серьезным изъянам" бюджета он отнес: сокращение соцрасходов, искусственное ограничение инвестиций, увеличение налоговой нагрузки на трудящихся, передачу "под контроль иностранцев практически всех базовых отраслей", рост долгов граждан и регионов.

Первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков обратил внимание, что правительство последние 10 лет продолжает формировать бюджет, используя модель экономической стабилизации скользящей трехлетки, бюджетное правило и программный формат расходов. "Надо признать, что используемая правительством модель экономической стабилизации обеспечила макроэкономическую устойчивость, однако экономика России так и не вышла на траекторию стабильного роста и развития", - заметил он.